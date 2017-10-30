Журналист: Чем меньше на Донбассе будет войны, тем больше в Украине будет террора и политической дестабилизации

В интервью изданию Newsader украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников рассказал о прямой связи между ситуацией на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и внутреннеполитической ситуации в Украине, передает replyua.net.
«Своим соотечественникам я постоянно говорю и могу повторить это вам: чем меньше будет войны на Донбассе, тем больше будет политической дестабилизации и террора на территории Украины. Это тоже нужно понять. С этим нужно научиться жить и бороться», – сказал он. Кроме того, Виталий Портников утверждает, что встречи дипломатов из ряда стран с представителями России, включая спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, нужно рассматривать в качестве элемента военно-дипломатической борьбы.
«Благодаря визитам господина Волкера появляется перспектива поставок летального оружия в Украину, усиления оборонной способности Вооруженных сил и еще, как я считаю, государственных возможностей самой Украины с точки зрения отстаивания своего суверенитета», - считает эксперт.