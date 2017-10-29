Експерт: альтернатива від опозиції – це відміна пенсійної реформи

За словами політичного оглядача Олесі Яхно-Белковської, якісна опозиція повинна не тільки критикувати владу, але і мати альтернативні сценарії управління державою. У наших опозиціонерів з альтернативою не склалось, - інформує видання replyua.net.
Наприклад, альтернатива схваленій нещодавно пенсійній реформі, завдяки якій дев’ять мільйонів пенсіонерів отримали вищу пенсії вже в цьому місяці, в очах опозиції виглядає як звернення до Конституційного суду з вимогою реформу відмінити. Або ж опозиція регулярно критикує владу за те, що остання буцімто «здала» Крим – але якщо прочитати законопроект по Донбасу, запропонований «Самопоміччю», то побачимо, що він пропонує практично відрізати цей регіон. Більше того, «Самопоміч» організувала блокаду Донбасу, але у законопроекті пише, що «обмін енерготоварами здійснюється відповідно до постанов Кабміну».
Опозиція критикує Мінські угоди, але при цьому, по-перше, відмовляється брати на себе відповідальність за можливе скасування санкцій («Самопоміч»), по-друге, не може запропонувати альтернативи, лише говорить щось про неконкретне поєднання «внутрішніх і зовнішніх інструментів» («Батьківщина»), по-третє, жодного заручника так і не було звільнено у результаті дій опозиції (наприклад, блокади ОРДЛО силами «Самопомочі»), по-четверте, деякі політичні сили навіть бояться вголос вимовити словосполучення «російська агресія» («Опозиційний блок»). Здається, якось не склалось у нас з опозицією, - підсумовує політолог.