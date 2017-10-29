Блогер: «київська тусовка революціонерів» повністю відірвалась від запитів українського народу

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Як зауважує блогер Юрій Богданов, нещодавно українські політики, які організували «МіхоМайдан», публічно дивувались низькій підтримці їх акцій реальними людьми. Насправді, пояснення цього феномену дуже просте, - інформує видання replyua.net з посиланням на допис експерта в Фейсбук.Так, вимоги «революціонерів» пройшли всі етапи від «ми налякаємо владу і примусимо виконувати наші вимоги» до «ми будемо блокувати фабрику і магазини Рошен, бо нічого розумнішого ми не придумали». На цьому фоні їм не варто дивуватись і кричати про «обман злочинної влади», коли рейтинг Петра Порошенка найближчі місяці стабільно зростатиме. Справа в тому, що запити і бажання 90% населення України доволі сильно відрізняються від бажань «революційної тусовки».Щоб там не говорили, а людям потрібні чиста вода, школа і дитячий садок, амбулаторія і хороші дороги, опалення, пенсія і хоч якась стабілізація. І відповісти на суспільний запит на стабільність (наприклад, через механізми децентралізації, розвиток інфраструктури чи підвищення пенсій) можуть, як не дивно, тільки уряд і президент. При цьому навіть любити їх не обов’язково – голосують на виборах зовсім не по любові. Відтак, спроба організувати новий майдан і блокувати роботу компанії, яка дає десятки тисяч робочих місць – зовсім не те, чого прагне суспільство. «Київська тусовка революціонерів» зовсім відірвалась від народу. Поверніться в реальну країну – на вас чекає чимало відкриттів, - прогнозує блогер.