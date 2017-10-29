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Блогер: «київська тусовка революціонерів» повністю відірвалась від запитів українського народу

Блогер: «київська тусовка революціонерів» повністю відірвалась від запитів українського народу
Як зауважує блогер Юрій Богданов, нещодавно українські політики, які організували «МіхоМайдан», публічно дивувались низькій підтримці їх акцій реальними людьми. Насправді, пояснення цього феномену дуже просте, - інформує видання replyua.net з посиланням на допис експерта в Фейсбук.

Так, вимоги «революціонерів» пройшли всі етапи від «ми налякаємо владу і примусимо виконувати наші вимоги» до «ми будемо блокувати фабрику і магазини Рошен, бо нічого розумнішого ми не придумали». На цьому фоні їм не варто дивуватись і кричати про «обман злочинної влади», коли рейтинг Петра Порошенка найближчі місяці стабільно зростатиме. Справа в тому, що запити і бажання 90% населення України доволі сильно відрізняються від бажань «революційної тусовки».

Щоб там не говорили, а людям потрібні чиста вода, школа і дитячий садок, амбулаторія і хороші дороги, опалення, пенсія і хоч якась стабілізація. І відповісти на суспільний запит на стабільність (наприклад, через механізми децентралізації, розвиток інфраструктури чи підвищення пенсій) можуть, як не дивно, тільки уряд і президент. При цьому навіть любити їх не обов’язково – голосують на виборах зовсім не по любові. Відтак, спроба організувати новий майдан і блокувати роботу компанії, яка дає десятки тисяч робочих місць – зовсім не те, чого прагне суспільство. «Київська тусовка революціонерів» зовсім відірвалась від народу. Поверніться в реальну країну – на вас чекає чимало відкриттів, - прогнозує блогер.
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