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У Порошенка заявили, що перемогли на виборах ОТГ

У Порошенка заявили, що перемогли на виборах ОТГ
Як вже інформувало видання replyua.net сьогодні, двадцять дев’ятого жовтня 2017 року, відбулись вибори до ОТГ. Про результати екзит-полів на сьогоднішньому голосуванні повідомив портал УНІАН.

Так, сьогодні двісті одна об’єднана територіальна громада обирала своїх керівників. Як інформують в партії «БПП «Солідарність», їх політична сила здобула перемогу на цьому голосуванні. При цьому БПП посилається на результати екзит-полів, відповідно до яких у багатомандатному виборчому окрузі понад сорок відсотків переможців так чи інакше пов’язані з цією політичною партією (є висуванцями, членами партії та кандидатами, які отримували підтримку БПП). БПП переконує, що такою підтримкою не може похвались жодна інша політична сила.

Найбільше довіряють БПП на Харківщині, Вінниччині та Дніпропетровщині. Варто зауважити, що такі повідомлення базуються лише на опитуванні, а підрахунок голосів на виборчих дільницях тільки розпочався. Передбачається, що результати голосування за багатомандатним виборчим округом стануть відомі не пізніше, ніж восьмого листопада. Результати голосування в одномандатних округах оприлюднять раніше – не пізніше, ніж третього листопада.
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