Блогер розповів хто насправді здав Крим

За словами блогера Андрій Міщенка, заяви деяких українських політиків, в яких вони знімають з себе відповідальність за окупацію Криму, не мають нічого спільного з реальністю, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в Фейсбук.
Так, наприклад, нещодавно дав про себе знати третій президент України Віктор Ющенко. Політик зробив низку заяв, у тому числі зауважив, що він «не здавав Крим». Блогер заперечує, що все якраз із точністю до навпаки. Якраз Ющенко Крим і здавав, і про це говорили ще у 2005 році. Звісно, здійснювалось це не прямо, а через бездіяльність, спокійне споглядання руйнування, відсутність будь-якої притомної політики щодо півострова, непротидію його масовому заселенню росіянами. Все це виглядало як наївне визирання із-за глечиків. Наприклад, якщо у 2004 році наші спецпризначенці ще могли придушити російський утиль-флот, то у 2014 році не залишилось вже нікого, хто був би на це здатний.
У цьому аспекті Янукович лише добив Україну, а почалось все саме з Ющенка. Звісно, пам’ять Голодомору – це дуже важливо, і нею варто було займатися, але і підтримка армії потрібна була як ніколи. Збройні сили необхідно було підтримувати і зміцнювати, нехай і так, як Порошенко – з власної кишені. Тож не треба робити таких гучних заяв – ми все пам’ятаємо, - наголошує блогер.