Політтехнолог пояснив чому «блокада» фабрик Порошенка приречена на провал

За словами політтехнолога Олександра Нойнеца, нова ідея мітингувальників на чолі з екс-губернатором Одещини Михеїлом Саакашвілі про блокування продажів продукції корпорації «Рошен» просто приречена про провал, - про це інформує портал replyua.net, послуговуючись дописом оглядача в соціальній мережі.
Зокрема, вчора ввечері народні депутати та організатори протестів під Радою Семен Семенченко та Єгор Соболєв закликали громадян України не купувати продукцію корпорації «Рошен» для того, щоб «не збагачувати Петра Порошенка». Почати нардепи вирішили з блокування логістичного центру «Рошен» в Яготині, а також заявили, що будуть ходити фірмовими магазинами корпорації та переконувати людей нічого в них не купувати.
Нойнец зауважує, що треба бути дуже «альтернативно обдарованим», щоб почати блокувати кондитерський бізнес напередодні Геловіну та осінніх канікул у школярів. Наприклад, за результатами «блокади» Ротшильди (нещодавно зявилась інформація, яка підтверджує, що корпорація «Рошен» дійсно знаходиться у так званому «сліпому трасті» у банку Ротшильдів - ред.) намалюють інфографіку, яка наочно покаже наскільки підвищились продажі. Звісно, вони зростуть через канікули і свята, але перевіряти ніхто не стане – просто скажуть, що діяльність Семенченка і Соболєва контрпродуктивна. Це просто фіаско, - наголошує Нойнец.