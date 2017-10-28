Проблема цієї опозиції в тому, що вона практично повністю складається з бовдурів, які не здатні прорахувати наслідки своїх дій хоча б на пару кроків уперед – блогер



За словами блогера Богдана Карпенка, доволі часто у політичних ігрищах представники так званої вітчизняної опозиції не здатні побачити далі власного носа, - про це інформує портал replyua.net з посиланням на Фейсбук експерта.



Наприклад, зараз Саакашвілі та його прибічники закликають розпочати акції «блокування бізнесу Порошенка». Але завершиться все це доволі прогнозовано. По-перше, чимало людей з електорату протестувальників дізнається скільки податкових платежів, скільки робочих місць, скільки допомоги бійцям



По-друге, електорат побачить, наскільки мало (якщо не нічого) не створили, не сплатили до державного бюджету, не проспонсорували, не побудували ті, хто фінансує «блокувальників». Звісно, на телебаченні ці люди виступають як великі патріоти, забігаючи туди у перерві між відвідинами курорту та пластичною операцією. Власне, проблема цієї опозиції в тому, що вона практично повністю складається з бовдурів, які не здатні прорахувати наслідки своїх дій хоча б на пару кроків уперед, - наголошує блогер.

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Срочно: Ученые назвали точную дату конца света: уже совсем скоро За словами блогера Богдана Карпенка, доволі часто у політичних ігрищах представники так званої вітчизняної опозиції не здатні побачити далі власного носа, - про це інформує портал replyua.net з посиланням на Фейсбук експерта.Наприклад, зараз Саакашвілі та його прибічники закликають розпочати акції «блокування бізнесу Порошенка». Але завершиться все це доволі прогнозовано. По-перше, чимало людей з електорату протестувальників дізнається скільки податкових платежів, скільки робочих місць, скільки допомоги бійцям АТО , скільки дитячих майданчиків та інших об’єктів згенерувала корпорація «Рошен» за роки війни. З іншого боку, виникне питання, а що хорошого зробили «кумири», які закликають цю корпорацію зруйнувати?По-друге, електорат побачить, наскільки мало (якщо не нічого) не створили, не сплатили до державного бюджету, не проспонсорували, не побудували ті, хто фінансує «блокувальників». Звісно, на телебаченні ці люди виступають як великі патріоти, забігаючи туди у перерві між відвідинами курорту та пластичною операцією. Власне, проблема цієї опозиції в тому, що вона практично повністю складається з бовдурів, які не здатні прорахувати наслідки своїх дій хоча б на пару кроків уперед, - наголошує блогер.