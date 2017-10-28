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Нусс: всі ці клоуни планують завдати по Україні потужного удару

Нусс: всі ці клоуни планують завдати по Україні потужного удару
За словами політичного аналітика Павла Нусса, Михеїл Саакашвілі та його прибічники планують завдати по Україні дуже потужного удару, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис експерта в Фейсбук.

Зокрема, Саакашвілі та його соратники під стінами Ради розпочали нову акцію – «масштабне блокування бізнесу Порошенка». Починати хочуть з логістичного центру «Roshen» в Яготині, а продовжити – виставами у відповідних магазинах, у ході яких вони будуть умовляти людей не купувати продукцію корпорації. Нусс наголошує, що такими діями Саакашвілі і його команда завдають потужного удару по інвестиційному клімату всієї держави. Більше того, ця клоунада не тільки спрямована проти корпорації, яка створила один із найбільших благодійних фондів у державі для воїнів АТО, а і почалась тоді, коли низка інформаційних джерел підтвердили, що 100% управління «ROSHEN Corporation» здійснюється «Rothschild Trust».

Мало кого хвилює настільки сильно Саакашвілі любить чи не любить українського президента. Але у своїх діях він перетнув межу розумного: ці клоуни завдають шкоди і інвестиційному клімату, і репутації держави. Тому єдине, що видається логічним у цій ситуації – вимагати негайної депортації Саакашвілі, - наголошує Нусс.
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