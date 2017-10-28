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Блогер: ця «триперна» демократія доведе нас до анархії

Блогер: ця «триперна» демократія доведе нас до анархії
Блогер Ярослав Матюшин на персональній сторінці в соцмережі оцінив свіжу заяву від опозиції, - про це повідомляє видання replyua.net з посиланням на допис, розміщений оглядачем у соціальній мережі.

Так, кількома годинами раніше представники так званого «МіхоМайдану» Єгор Соболєв та Семен Семенченко закликали громадян не купувати продукцію в магазинах Рошен для того, щоб не дати президенту Петру Порошенку збагатитись. Як наголошує Матюшин, ця квазіопозиція зі своїми редутами на початку року вже коштувала нам всім одного відсотка ВВП. Тепер у них нова ініціатива – винищити легальний бізнес, який є одним із найбільших платників податків та роботодавців в нашій країні.

З такими лозунгами їх інакше як «кремлесоси» вже не назвеш. Примітно, що під Радою зі своїми «революційними» закликами залишились тільки найбільш стійкі: Семенченко, Соболєв та їх невгамовний лідер Саакашвілі. При чому заводи Ахметова ніхто блокувати не збирається – а можна було б, блогер навіть береться показати на яких саме вулицях у Маріуполі потрібно поставити «редути». Порошенку пора вже ввімкнути силову функцію держави, адже ця «триперна демократія» скоро доведе нас до повної анархії, - прогнозує Матюшин.
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