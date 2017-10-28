Блогер: ось про що була надважлива заява опозиції

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За словами блогера Богдана Карпенка, одного у представників української опозиції не віднімеш – вони вміють робити багато галасу з нічого, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис, опублікований експертом у соціальній мережі.Так, блогер зауважує, що сьогодні зранку, близько дев’ятої, представники так званої «опозиції» та організатори мітингу під Верховною Радою, який не припиняється вже десяток днів, повідомили, що мають надважливу заяву. За словами Семена Семенченка, Єгора Соболєва та їх прибічників, вони розпочали операцію, результатом якої стане припинення збагачення президента України Петра Порошенка. Решту подробиць опозиціонери пообіцяли повідомити о вісімнадцятій вечора.І о вісімнадцятій вечора ми дочекались епічної заяви від опозиціонерів: їх надважливе повідомлення і їх хитрий план, який має перешкодити Порошенку заробляти гроші, полягає у тому, що не варто купувати товари в магазинах Порошенка. Важко придумати щось більш кумедне, ніж спроби так званої «опозиції» привернути до себе увагу, - наголошує блогер. Нагадаємо, вчора лідер протестувальників, екс-губернатор Одещини Михеїл Саакашвілі назвав у своєму дописі президента нелегітимним.