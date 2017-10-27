Блогер: те, що сьогодні відбулось – не плюралізм думок і не демократія, а банальне зґвалтування

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За словами блогера Mason Lemberg, університети з давніх давен були осередками вільнодумства та плюралізму думок, але все має свою межу, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.Так, блогер зауважує, що університет завжди може бути місцем, де відбуваються політичні дискусії та обмін думками. Це значить, що до нього можуть приходити будь-які політики, які ділитимуться своїм досвідом зі студентами, неважливо належать такі політики до влади чи до опозиції. Блогер визнає, що йому не надто подобались візити до навчальних закладів Миколи Азарова. Так само не в захваті він від випадків, коли молодим людям вішають локшину на вуха політики на кшталт Віталія Шабуніна чи Сергія Лещенка. Тим не менш, незважаючи на все його обурення, ці політики мають повне право відвідувати студентів.А от те, що сталось сьогодні, не має нічого спільного ні з демократією, ні з плюралізмом думок, ні з учбовим процесом. Керівництво КНУ надало аудиторію людині, яка порушила кордон держави, перебуває у країні нелегально і закликає до насильницького повалення законно обраної влади. Таке називається зґвалтуванням, і ректорат КНУ став його співучасником, допустивши до студентів особу, яка порушила базові конституційні принципи. Таким чином керівництво КНУ плюнуло в душу сотням тисяч випускників, які щодня трудяться на благо України, - наголошує блогер. Нагадаємо, сьогодні в КНУ імені Тараса Шевченка відбулась лекція Михеїла Саакашвілі.