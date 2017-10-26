Блогер: саме журналісти своїм потуранням вбили е-декларування

За словами блогера Mason Lemberg у цивілізованих країнах журналістика сприймається як один із стовпів демократії, як інструмент, завдяки якому можна вивести нечистих на руку політиків з-за лаштунків політичних інтриг. Але в Україні відбувається з точністю до навпаки, - інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.
Так, блогер зауважує, що журналістка одного з видань публічно побивається з приводу того, що лідер Радикальної партії свого імені Олег Ляшко, який задекларував виграш у лотерею п’ятсот сімдесяти тисяч гривень, не розповів її виданню як саме він це зробив. За словами журналістки, вона особисто та її команда написали чимало повідомлень, зробили купу дзвінків на всі відомі номери телефонів, оббивали пороги прес-секретаря, але все марно. Ляшко так і не розкрив секрету походження грошей.
Блогер наголошує, що така наполегливість журналістів – це, звісно, добре, але пояснювати тут особливо немає чого. Зрозуміло ж, що лотерейні білети для Ляшка придбали мама і улюблена людина. А якщо не іронізувати, то саме журналісти вкупі з керівництвом НАБУ, використовуючи кругову поруку, привели до того, що е-декларування було вбите ще на зародковому стані. Відтепер кожен корупціонер може розповісти про «доходи улюбленої людини», «пенсію мами», «скарб бабусі» тощо. І тому публічне посипання голови попелом з приводу відсутності коментарів Ляшка на фоні небажання взяти будь-які коментарі від Лещенка-Найєма-Заліщук-Шабуніна виглядає як проповідь повії на тему цнотливості, - наголошує блогер.