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Блогер: це не «молоді перспективні політики», а дитячий садок

Блогер: це не «молоді перспективні політики», а дитячий садок
За словами відомого українського блогера Сергія Марченка, деякі вітчизняні політики «нової хвилі» абсолютне не спроможні сприймати критику адекватно, - про це інформує видання replyua.net з посланням на допис оглядача в соціальній мережі.

Так, Марченко констатує, що молоді політики продовжують дивувати його. Наприклад, один прогресивний революціонер-антикорупціонер відреагував на питання про те, що поганого у встановленні рамок метало детекторів на акції, яка розпочалась під Радою 17 жовтня, закриттям можливості коментування своїх дописів. Відтепер його полум’яні заклики можуть коментувати лише друзі. Тут простіше – якщо не подобається, що пише друг, можна просто видалити його. І вуаля – знову навкруги одні однодумці.

Блогер цікавиться: а чому молоді політики так бояться критики на свою адресу? Поки ви при владі, з вас ніхто суворо не спитає. Більше того – половина населення держави в принципі не знає нічого про ваше існування. А якщо ви раптом прийдете до влади? Якщо вас почнуть критикувати так, як зараз критикують Порошенка, Тимошенко, Яценюка та інших? Будете падати на землю і дригати ногами? Чи приймете окремий закон, що таких красивих і прогресивних політиків як ви критикувати не можна? Не політика, а дитячий садок, - підсумовує блогер.
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