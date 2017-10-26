Блогер: це не «молоді перспективні політики», а дитячий садок

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Замминистра отказалась разговаривать на русском в прямом эфире росТВ

За словами відомого українського блогера Сергія Марченка, деякі вітчизняні політики «нової хвилі» абсолютне не спроможні сприймати критику адекватно, - про це інформує видання replyua.net з посланням на допис оглядача в соціальній мережі.Так, Марченко констатує, що молоді політики продовжують дивувати його. Наприклад, один прогресивний революціонер-антикорупціонер відреагував на питання про те, що поганого у встановленні рамок метало детекторів на акції, яка розпочалась під Радою 17 жовтня, закриттям можливості коментування своїх дописів. Відтепер його полум’яні заклики можуть коментувати лише друзі. Тут простіше – якщо не подобається, що пише друг, можна просто видалити його. І вуаля – знову навкруги одні однодумці.Блогер цікавиться: а чому молоді політики так бояться критики на свою адресу? Поки ви при владі, з вас ніхто суворо не спитає. Більше того – половина населення держави в принципі не знає нічого про ваше існування. А якщо ви раптом прийдете до влади? Якщо вас почнуть критикувати так, як зараз критикують Порошенка, Тимошенко, Яценюка та інших? Будете падати на землю і дригати ногами? Чи приймете окремий закон, що таких красивих і прогресивних політиків як ви критикувати не можна? Не політика, а дитячий садок, - підсумовує блогер.