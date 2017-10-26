Експерт: на Банковій не можуть приховати своєї радості

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За словами Карла Волоха, якби так званого «МіхоМайдану» не існувало, його варто було б вигадати політтехнологам президентської команди, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис експерта в Фейсбук.Так, Волох зауважує, що на Банковій навіть не приховують своєї радості. Ще б пак – соціологія вже вдруге показує впевнене зростання рейтингу президента, за якого він беззаперечно долає Юлію Тимошенко в другому турі. Першого разу цей показник був результатом винесення рішенням Стокгольмським арбітражем, який визнав газовий договір, украдений Тимошенко з Кремлем у 2009 році, неринковим. Ажіотаж навколо цієї теми дав падіння рейтингу Тимошенко. Але свіжі опитування показують вже зростання рейтингу самого Порошенка – ймовірно, народ вирішив, що краще вже знайомий президент, ніж неадеквати, які сидять зараз під Радою.Більше того – блогер підозрює, що деякі парламентарі показали низці посольств фото і відеоматеріали, на яких зафіксовано «розваги» революціонерів-антикорупціонерів під час протестів під Радою. У посольствах жахнулись і пообіцяли, що «революціонери» грантових грошей більше не побачать. Від цього їх переважна частина з активістів відразу перетворилась в «пасивістів» і гучно відхрестилась від будь-яких зв’язків з вчорашніми друзями. Сьогодні дехто вже озвучує версії, що Банкова сама влаштувала цей балаган для того, щоб дискредитувати своїх опонентів. Хоч це явна переоцінка рівня української політики, сам факт дуже показовий, - наголошує блогер.