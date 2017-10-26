валюта
СпецтемаЗамминистра отказалась разговаривать на русском в прямом эфире росТВ

Казанський: розповім такі факти про замах на Мосійчука, про які мовчать інші ЗМІ

Казанський: розповім такі факти про замах на Мосійчука, про які мовчать інші ЗМІ
Журналіст Денис Казанський закликає подивитись на ситуацію щодо вибуху на Солом’янці більш широко, врахувавши факти, про які журналісти не говорять широкій громадськості,- інформує інтернет-портал replyua.net з посиланням на допис оглядача в соцмережі.

Так, Казанський зауважує, що історія з вибухом поблизу студії каналу «Еспресо», внаслідок якого постраждав нардеп Ігор Мосійчук, не настільки проста як може здатись на перший погляд. Зокрема, практично в той самий час сталась пожежа у так званому «будинку Азарова», розташованому по вулиці Обухівській, 60. Це приміщення стало каменем спотикання для двох угруповань. Ще років зо два тому туди заселились переселенці та бійці добробату під проводом Миколи Коханівського. Тим не менш, у якусь мить цей будинок зацікавив також очільника підрозділу «Одін» Руслана Кочмалу (Рема). Саме через цю будівлю сварились і побилися Кочмала з Коханівським, що і переросло у стрілянину.

Як ми знаємо, після цього Коханівський опинився в Святошинському суді, який потім захоплювали його соратники. У цьому протистоянні Мосійчук був на стороні Коханівського. Мешканці будинку зауважують, що Рем погрожував підпалити будинок, і переконані, що саме за його вказівкою це зробили вчора вночі. Також вони переконані, що замах на нардепа організували за його підтримку Коханівського. Не можна стверджувати, що саме так і було, але збіг аж надто дивний: і пожежа, і вибух практично в один час. Більше того – всі якось підозріло швидко почали звинувачувати в інциденті «руку Москви», а про цей конфлікт журналісти мовчать, - наголошує Казанський.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Замминистра отказалась разговаривать на русском в прямом эфире росТВ

Срочно: Ученые назвали точную дату конца света: уже совсем скоро
Важное за сутки
26 окт 2017
15186

Замминистра отказалась разговаривать на русском в прямом эфире росТВ

Эмине Джапарова, занимающая должность первого замминистра информационной политики Украины, в ходе прямого включения одного из российских телеканалов, отказалась от перехода на русский язык, передает

25 окт 2017
10854

Блогер рассказал, когда европейские автомобили будут стоить в Украине дешевле, чем в Германии

В последнее время у многих украинцев усилилась тяга ко всему европейскому и они начали покупать машины на европейских номерах, объединятся в партии, и требовать для себя европейских цен на

Последние новости

Суд не прислушался к новому адвокату Януковича

Этот простой и увлекательный метод поможет возобновить взаимопонимание в вашей семье

Історик відкрив таємницю скандальних заяв Собчак

Самую дорогую в мире пряность теперь выращивают и в Украине

Казанський: розповім такі факти про замах на Мосійчука, про які мовчать інші ЗМІ

Експерт: у друга Путіна залишилось лише два виходи

Бабченко: чудовим життям живете, російські нащадки!

Нусс: не диктатура нам нужна. Украине нужен порядок, безопасность и контроль на улицах

Трамп собирается ввести чрезвычайное положение в США

«Укроборонпром» не пустил аудиторов для проверки

Синоптики предупредили жителей некоторых областей о резком ухудшении погоды

Нацбанк не будет запрещать российский рубль в Украине

Теракт в Киеве: Порошенко отреагировал на покушение на Мосийчука

Столтенберг: Украина – это главная причина отношений между НАТО и РФ

Moody's: банковская система Украины почти победила кризис

Думала, что успею проскочить: Правоохранитель рассказал о первых показаниях Зайцевой

У Путина прокомментировали покушение на Мосийчука

Агрессия Путина в Украине: РФ перебрасывает в Крым новейшую военную технику

Для развлечения: в центре Харькова студент начал стрелять c балкона

Обещаний не давал: Умеров выступил с громким заявлением

 Новости за день