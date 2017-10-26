Казанський: розповім такі факти про замах на Мосійчука, про які мовчать інші ЗМІ

Журналіст Денис Казанський закликає подивитись на ситуацію щодо вибуху на Солом’янці більш широко, врахувавши факти, про які журналісти не говорять широкій громадськості,- інформує інтернет-портал replyua.net з посиланням на допис оглядача в соцмережі.
Так, Казанський зауважує, що історія з вибухом поблизу студії каналу «Еспресо», внаслідок якого постраждав нардеп Ігор Мосійчук, не настільки проста як може здатись на перший погляд. Зокрема, практично в той самий час сталась пожежа у так званому «будинку Азарова», розташованому по вулиці Обухівській, 60. Це приміщення стало каменем спотикання для двох угруповань. Ще років зо два тому туди заселились переселенці та бійці добробату під проводом Миколи Коханівського. Тим не менш, у якусь мить цей будинок зацікавив також очільника підрозділу «Одін» Руслана Кочмалу (Рема). Саме через цю будівлю сварились і побилися Кочмала з Коханівським, що і переросло у стрілянину.
Як ми знаємо, після цього Коханівський опинився в Святошинському суді, який потім захоплювали його соратники. У цьому протистоянні Мосійчук був на стороні Коханівського. Мешканці будинку зауважують, що Рем погрожував підпалити будинок, і переконані, що саме за його вказівкою це зробили вчора вночі. Також вони переконані, що замах на нардепа організували за його підтримку Коханівського. Не можна стверджувати, що саме так і було, але збіг аж надто дивний: і пожежа, і вибух практично в один час. Більше того – всі якось підозріло швидко почали звинувачувати в інциденті «руку Москви», а про цей конфлікт журналісти мовчать, - наголошує Казанський.