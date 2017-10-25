Експерт: є ті, хто кричить, що влада забула про Крим, і ті, хто тихо працює для його звільнення



За словами політичного оглядача Тараса Чорновола, доволі часто діючій владі дорікають тим, що вона буцімто не робить нічого для звільнення окупованого Криму чи хоча б для поліпшення становища українських громадян, які залишились на півострові, -



Так, Чорновіл зауважує, що «кримська тема» сьогодні на слуху, завдяки звільненню з російського полону двох лідерів кримськотатарського народу – Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова. У цьому контексті спадає на думку одна аналогія: в українських експертних колах чимало тих, хто критикує владу за байдужість до проблем окупованого Криму, тих, хто постійно кричить про бездіяльність дипломатичного корпусу і особисто Порошенка у напрямку звільнення окупованої території.



Але от цікаво: за списком якої партії до українського парламенту пройшли очільники кримськотатарського національного руху Мустафа Джемілєв та Рефат Чубаров? За квотою якої партії Мустафа Джемілєв став делегатом до ПАРЄ? А ті, хто кричить, за своєю квотою провели до ПАРЄ

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Кримський Бандерівець: окупований Крим залишився без води і світла

Срочно: Ученые назвали точную дату конца света: уже совсем скоро За словами політичного оглядача Тараса Чорновола, доволі часто діючій владі дорікають тим, що вона буцімто не робить нічого для звільнення окупованого Криму чи хоча б для поліпшення становища українських громадян, які залишились на півострові, - інформує replyua.net з посиланням на допис, опублікований аналітиком у соціальній мережі.Так, Чорновіл зауважує, що «кримська тема» сьогодні на слуху, завдяки звільненню з російського полону двох лідерів кримськотатарського народу – Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова. У цьому контексті спадає на думку одна аналогія: в українських експертних колах чимало тих, хто критикує владу за байдужість до проблем окупованого Криму, тих, хто постійно кричить про бездіяльність дипломатичного корпусу і особисто Порошенка у напрямку звільнення окупованої території.Але от цікаво: за списком якої партії до українського парламенту пройшли очільники кримськотатарського національного руху Мустафа Джемілєв та Рефат Чубаров? За квотою якої партії Мустафа Джемілєв став делегатом до ПАРЄ? А ті, хто кричить, за своєю квотою провели до ПАРЄ Савченко , яка намагається вивести РФ з-під удару, Сироїд, яка пропагує відторгнення окупованих територій та інших, не менш яскравих персонажів. От ці люди дійсно, крім шумових ефектів на телеканалах нічого хорошого не зробили, - наголошує Чорновіл.