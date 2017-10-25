Нусс: сьогодні Порошенко ще раз «втер носа» своїм критикам

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За словами політичного аналітика Павла Нусса, доволі часто на адресу президента лунає необґрунтована критика. Але сьогодні Порошенко черговий раз втер всім їм носа, - інформує видання replyua.net.На думку Павла Нусса, різноманітні політичні «експерти» доволі часто засуджують Порошенка за те, що він, буцімто, не приділяє ніякої уваги окупованому Криму і не бореться за звільнення бранців, затриманих окупантами на півострові. Навіть зараз деякі оглядачі з «кремлівським шлейфом», сидячи у теплих і зручних студіях телеканалів, розповідають, що звільнення Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза відбулось не завдяки зусиллям президента і всього дипломатичного корпусу, а нібито саме по собі.Але багато критиків мають усвідомити, що закиди на адресу Порошенка з цього приводу не мають під собою грунту. Насправді, переговорний процес - річ дуже тонка і непередбачувана, і доволі часто важливі розмови проводяться подалі від спалахів фотокамер та цікавих вух. Публічними стають тільки результати, а скільки зусиль було вкладено у цей результат ніхто навіть не задумується. Власне, це правило можна поширити не тільки на звільнення заручників, а і на звільнення окупованих ворогом територій. А всім «експертам» Порошенко втер носа – він на кожних міжнародних переговорах піднімає питання українських бранців, і як ми бачимо, недарма, - наголошує Нусс.