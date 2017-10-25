Перший пішов: Геращенко розповів про оголошення підозри одному з тих, хто бив нацгвардійця під ВРУ

Народний депутат Антон Геращенко на власній сторінці в соціальній мережі розповів про те, як просувається кримінальне провадження, порушене за фактом насильства щодо працівника правоохоронного органу, - про це інформує видання replyua.net.
Так, нардеп нагадує, що більше тижня тому, сімнадцятого жовтня 2017 року, під стінами ВРУ відбулись сутички між мітингувальниками та співробітниками Національної Гвардії. Тоді спецпризначенця з Кровпивницького били цілим натовпом: спершу зірвали захисну амуніцію, а потім повалили на землю і били ногами. Вся країна мала змогу бачити ці кадри звірячої жорстокості. У ході кримінального провадження слідчі з’ясували особу одного із нападників – ним виявся Олійник Петро Леонідович, 1980 року народження, який з якихось причин ще у лютому 2014 року поселився у спорожнілій резиденції Януковича.
У стінах колишнього кабінету президента-втікача правоохоронці оголосили Олійнику підозру у насильстві щодо працівника правоохоронного органу. Суддя Печерського районного суду визначив для Олійника належний запобіжний захід – тримання під вартою протягом шістдесяти діб. Зараз правоохоронці намагаються встановити особу тих, хто знущався і бив 21-річну співробітницю апарату ВРУ, змушуючи її проходити крізь «рамку ганьби».