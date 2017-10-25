Політолог: ця подія – не просто свято, це перший крок до звільнення Криму

За словами політичного оглядача Тараса Чорновола, сьогодні відбулась не тільки святкова, але і знакова подія, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.
Так, Чорновіл нагадує, що сьогодні, двадцять п’ятого жовтня 2017 року, відбулась знакова подія: за посередництвом Анкари було звільнено двох лідерів кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза. Чорновіл наголошує, що для нього така звістка – не просто окремий знак у новинному потоці, а маленьке персональне свято. Справа в тому, що очільники Меджлісу були особистими друзями батька оглядача, В’ячеслава Чорновола.
Політолог підкреслює, що якби хтось переглянув результати виборів у Криму на початку 90-тих років, він був би доволі сильно подивований: у традиційно «червоному» регіоні кількість голосів за «Народний Рух» була надзвичайно високою. Секрет цього явища простий: кримськотатарська громада організовано віддавала свої голоси «рухівцям». Ну що ж, перші «ластівки» вже на свободі, тепер на звільнення чекає весь окупований Крим. Вже скоро побачимо Кримськотатарську автономію у складі неподільної української держави. Можливо, звучить дещо патетично, але до цього сьогодні є привід, - наголошує Чорновіл.