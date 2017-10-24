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Блогер: Порошенко дійсно «зливає патріотів» , точніше тих, хто любить називати себе патріотом

Блогер: Порошенко дійсно «зливає патріотів» , точніше тих, хто любить називати себе патріотом
За словами блогера Олега Шарпа, існує велика різниця між тим, щоб називати себе патріотом і тим, щоб дійсно ним бути, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис, опублікований оглядачем у соціальній мережі.

Так, блогер зауважує, що однією з найгучніших новин сьогоднішнього дня став суд над Миколою Коханівським, якого звинувачують у тому, що він розстріляв іншого чоловіка з травматичного пістолету. Звісно, на провідних каналах про це чимало говорили, і один із «експертів» впевнено заявив, що «Порошенко цілеспрямовано зливає патріотів». Звісно, цей «експерт» повністю правий. Точніше, Порошенко «зливає» тих, хто на кожному кутку волає про те, що він патріот. Він зливає їх надії на постійний безлад та хаос. Він зливає їх прагнення досягти вершин не наполегливою працею, а за рахунок сили і «революційної доцільності». Зливає їх бажання кожні двері відкривати криками на кшталт: «А ти стояв на Майдані?».

Зараз ми бачимо справжню ломку – людина після сили зброї не може звикнути до сили закону. І усвідомити, що патріотизм полягає не в тому, щоб громити зали судових засідань та вдесятьох нападати на одного нардепа, а в тому, щоб платити податки, чесно робити свою роботу, допомагати армії і контролювати владу в рамках закону, не сіючи «зраду» на кожному кроці, - зауважує блогер.
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