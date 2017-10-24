Журналіст: багато незрозумілого лишається в цій історії

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За словами журналіста, головного редактора видання «Петр и Мазепа» Віктора Трегубова, у хитросплетіннях українського протестного руху неможливо розібратись, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.Так, Трегубов намагається встановити послідовність подій, які розгорнулись вчора та сьогодні під стінами Верховної Ради. Отже, спершу народний депутат Єгор Соболєв нападає у наметовому містечку на чоловіка, якого вважає провокатором, бо він посмів не там поставити свій намет. Поки він б’є цього чоловіка, останній кричить, що «воював у Донецькому аеропорту». Відтак Правий Сектор заявляє, що було затриманого їх друга Ярого, який є «кіборгом» та захисником Донецького аеропорту, за те, що він побив поліцейського.Потім з’ясовується, що затриманий член ДУК ПС та людина, яку побив Соболєв – одна й та ж особа. Більше того, Правий Сектор зауважує, що чоловіка здав поліції саме Соболєв (наскільки відомо, бійка з поліцією відбулась ще до того). На фоні цього Соболєв заявляє, що збирається взяти Ярого на поруки, а Генеральний прокурор Юрій Луценко натякає, що є за що позбавити Соболєва депутатської недоторканості, - підсумовує Трегубов.