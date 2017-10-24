Блогер: ви знаєте, мені дуже шкода Саакашвілі

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За словами відомого українського блогера Олександра Суркова, насправді екс-президент Грузії та екс-голова Одеської ОДА Михеїл Саакашвілі викликає у нього одночасно співчуття та подив, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис, опублікований оглядачем у соціальній мережі.Так, блогер дивується, як можна одночасно робити кілька взаємовиключних речей. Наприклад, спочатку незаконно прорватись на територію певної держави у тісному колі своїх «прибічників» та соратників серед «опозиціонерів». Потім у цій же державі озвучити недвозначні заклики повалити законно обрану державну владу. Після цього всього раптово розвернутись на 180 градусів і вже просити надати статус біженця.Відтак, варто оголосити про свої президентські амбіції, критикувати діючого главу держави і розповідати, що сам, звісно, зможеш краще. І у ході агітації за себе самого показати, що нічого не тямиш у структурі і підлеглості тих силових відомств, якими збираєшся у майбутньому «керувати». Власне, навіть шкода стає цього несмішного клоуна. У людини були такі шанси зробити щось цінне, такі аванси він отримував від «сильних світу цього». Це ж треба було все так епічно «профукати», - підсумовує блогер.