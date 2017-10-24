Нусс: грузини були і будуть нашими друзями, незважаючи на політичного шахрая

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Політичний оглядач Павло Нусс розкритикував дії колишнього глави Грузії та колишнього очільника Одещини Михеїла Саакашвілі, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача, опублікований ним у соціальній мережі.Так, прибічники Саакашвілі знову опинились у центрі скандалу. Цього разу їх лідер публічно обурився словам Генерального прокурора Юрія Луценка, який назвав громадян Грузії в команді Саакашвілі «грузинами». Саакашвілі розцінив це як ксенофобію, яка несумісна з посадою очільника правоохоронного органу.Нусс нагадує, що окремі члени команди Саакашвілі як мінімум двічі збурювали скандали своїми антисемітськими висловлюваннями. Наприклад, місяць тому офіційний речник Саакашвілі обізвала президента Петра Порошенка «Вальцманом». Днями інший прибічник Саакашвілі, нещодавно депортований Давід Макішвілі допустив різко антисемітські висловлювання. Нусс цікавиться: а такі слова і заяви прибічників Саакашілі, значить, в порядку норми? Підсумовуючи, політичний оглядач наголошує, що Грузія і грузини були і залишаться нашими хорошими друзями, незважаючи на брехню політичного шахрая, який відмовився від своєї країни та нації.