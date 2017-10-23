Експерт: не пропустіть – все найцікавіше почнеться наступної осені

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

За словами політичного експерта Віктора Тарана, результати соціологічного опитування, оприлюдненого сьогодні Центром Разумкова, вказують на цікаві тенденції в українському політикумі, - про це інформує видання replyua.net.Так, Таран наголошує, що політики, які прагли розіграти «радикальну карту» (зокрема, організатори протестів під Радою), прорахувались і не отримають від цього електоральних дивідендів. Справа в тому, що ці діячі неправильно оцінили протестні настрої в країні, не врахувавши, що українці є доволі закритою і консервативною нацією, якій не подобаються спроби радикалізації ситуації. Нові заклики до «революції» не додають таким політикам симпатиків. Крім того, аналітик вказує на наявність у Петра Порошенка певного електорального резерву: чотири відсотки підтримки має Володимир Гройсман, ще два відсотки у Віталія Кличка - ці голоси, ймовірно, перейдуть до президента. Головний конкурент діючого президента Юлія Тимошенко на електоральний резерв розраховувати не може. До того ж, вперше можна було оцінити президентський рейтинг Святослава Вакарчука – шість відсотків.Блогер наголошує, що оприлюднені результати рейтингів дають підстави вважати, що наступний рік буде відносно спокійним і не принесе революційних сценаріїв. Країна плавно переходитиме до планових виборів. Все найцікавіше почнеться наступної осені, - прогнозує Таран.