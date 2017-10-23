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Експерт: незважаючи на зусилля опозиції, довіра до влади зростає

Експерт: незважаючи на зусилля опозиції, довіра до влади зростає
Політичний аналітик Олеся Яхно-Белковська на власній сторінці в Фейсбук провела аналіз окремих показників свіжого соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова, - про це інформує видання replyua.net.

Так, політолог наголошує, що динаміка рівня довіри до влади – це один із дуже важливих параграфів оприлюдненого напередодні соціологічного опитування. Звісно, вже традиційно лідерами довіри українців стали волонтери (майже шістдесят сім відсотків), церква (шістдесят чотири відсотки) та армія (п’ятдесят сім відсотків). Особисто президенту довіряють майже двадцять п’ять відсотків опитаних, не довіряють - шістдесят вісім відсотків, уряду довіряють майже двадцять відсотків і не довіряють сімдесят три, у парламенту відповідні показники становлять тринадцять і вісімдесят відсотків. Всі дії глави держави підтримують майже сім відсотків респондентів, частково підтримують – тридцять п’ять відсотків, не підтримують – п’ятдесят відсотків. Аналогічні показники уряду – три відсотки, тридцять чотири відсотки та п’ятдесят чотири відсотки.

Блогер зауважує, що у порівнянні з попереднім опитуванням, проведеним у квітні поточного року, можна констатувати поступове зростання довіри до уряду. Наприклад, у квітні повністю діяльність уряду підтримували лише два з половиною відсотки респондентів, і частково – двадцять дев’ять відсотків. Зростання рейтингів, нехай і незначне, показує, що, незважаючи на всі зусилля опозиції, суспільство позитивно оцінює зусилля уряду, - зауважує політолог.
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