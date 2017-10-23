валюта
СпецтемаУченые назвали точную дату конца света: уже совсем скоро

Політолог: не дивно, що такі небезпечні для держави ініціативи просуває грузинський політичний шахрай

Політолог: не дивно, що такі небезпечні для держави ініціативи просуває грузинський політичний шахрай
За словами політолога Тараса Чорновола, деякі політичні маніпулятори виправдовуються, що не будуть голосувати за скасування депутатської недоторканості окремо від скасування недоторканості президента. Але дійсність погано співпадає з партійними лозунгами, - інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.

Так, Чорновіл нагадує, що депутати, які організували протести під Радою з вимогою скасувати депутатську недоторканість, самі за відповідний законопроект не голосували. Таку непослідовність вони пояснили тим, що, мовляв, голосуватимуть лише за проект, який передбачатиме скасування і депутатського, і президентського імунітету. З цього приводу політолог зазначає, що, по-перше, закон про імпічмент було прийнято ще у 2011 році – він діє і до сьогодні.

По-друге, зазирнувши в Конституцію, ви побачите цілу низку повноважень, які покладені на главу держави і не можуть бути комусь передані, у тому числі і тому, хто виконує обов’язки президента у разі відставки, смерті тощо. У першу чергу такі обов’язки пов’язані зі сферою національної безпеки. Відтак, якщо повністю скасувати всі імунітети президента, треба подумати також над введенням посади віце-президента. Але якщо такі лозунги у воюючій державі озвучує грузинський політичний шахрай та його прибічники, які, до того ж, хочуть ліквідувати СБУ та Національну гвардію, то все стає на свої місця, - наголошує політолог.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: после такого заявления Саакашвили и Тимошенко должны залечь на дно

Срочно: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали
Важное за сутки
23 окт 2017
9341

Блогер: после такого заявления Саакашвили и Тимошенко должны залечь на дно

Очень интересным оказалось признание нардепа-беглеца, экс-регионала Владимира Олийныка о финансировании палаток «майдана» под Радой. Человек выделяет деньги на еду, на расходы. Этот тот самый

22 окт 2017
5096

Як щури з корабля: Саакашвілі стрімко втрачає соратників – політолог

За словами українського політолога Тараса Чорновола, він довго силкувався зрозуміти на що скидається циганський табір, влаштований прибічниками Михеїла Саакашвілі на Грушевського в Києві, - про це

23 окт 2017
4537

Политолог: теперь на Грушевского остались самые «достойные» из этого борделя

Все, что происходит на Грушевского визуально напоминает цыганский табор на Грушевского или же плохой и неуютный кемпинг. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политик,

23 окт 2017
4245

Журналист: «Украинцы хотят зимой в трусах ходить, а в Европе даже миллионеры привыкли экономить»

Андрей Алехин, известный журналист, в блоге на Обозревателе пишет о том, что кто-то из украинских министров заявил, что украинцы даже зимой привыкли ходить в трусах по квартире, а надо было бы

Последние новости

Блогер объяснил, почему у Тимошенко, Саакашвили, Гришина, как ничего не получилось в 2017-ом, так ничего не получится и в 2018-ом

Політолог: не дивно, що такі небезпечні для держави ініціативи просуває грузинський політичний шахрай

Ляшко считает, что его «драконовский» законопроект должны поддержать нардепы

Експерт: соціологічні опитування показують, що для деяких партій зараз – останній шанс

Експерт: це назавжди змінить свідомість нашого народу

Експерт: вони говорили «Кому потрібен той безвіз», але результати вразили навіть найбільш переконаних скептиків

Українські спецпризначенці здобули перемогу у престижному світовому турнірі (відео)

Казанський: над лідером терористів так званої «ЛНР» згущаються хмари

Саакашвілі втратив ще одного соратника – ЗМІ

За один год размер субсидий в Украине увеличился на 20 процентов

НАЭК Энергоатом закупит в России ядерное топливо

Блогер пояснив чи є у «МіхоМайдану» перспектива перерости у революцію

Мощные магнитные бури вновь обрушатся на Землю

Опрос: в случае перевыборов в Раду пройдут сразу семь политсил

Доктор рассказала, чем лечиться при ОРЗ и ОРВИ

Доник: «В НАБУ следят за риторикой депутатов из числа болтунов, однако за этими словами нет ничего»

Астроном: совсем скоро жители Земли увидят планету Нибиру

Средняя маржа поставщика на поставке дизтоплива на «Укрзализныцю» уменьшилась более чем на порядок

Эксперт: закон о медреформе сырой и рассчитан явно не на Украину

В Украину идет резкое похолодание

 Новости за день