Політолог: не дивно, що такі небезпечні для держави ініціативи просуває грузинський політичний шахрай

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За словами політолога Тараса Чорновола, деякі політичні маніпулятори виправдовуються, що не будуть голосувати за скасування депутатської недоторканості окремо від скасування недоторканості президента. Але дійсність погано співпадає з партійними лозунгами, - інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.Так, Чорновіл нагадує, що депутати, які організували протести під Радою з вимогою скасувати депутатську недоторканість, самі за відповідний законопроект не голосували. Таку непослідовність вони пояснили тим, що, мовляв, голосуватимуть лише за проект, який передбачатиме скасування і депутатського, і президентського імунітету. З цього приводу політолог зазначає, що, по-перше, закон про імпічмент було прийнято ще у 2011 році – він діє і до сьогодні.По-друге, зазирнувши в Конституцію, ви побачите цілу низку повноважень, які покладені на главу держави і не можуть бути комусь передані, у тому числі і тому, хто виконує обов’язки президента у разі відставки, смерті тощо. У першу чергу такі обов’язки пов’язані зі сферою національної безпеки. Відтак, якщо повністю скасувати всі імунітети президента, треба подумати також над введенням посади віце-президента. Але якщо такі лозунги у воюючій державі озвучує грузинський політичний шахрай та його прибічники, які, до того ж, хочуть ліквідувати СБУ та Національну гвардію, то все стає на свої місця, - наголошує політолог.