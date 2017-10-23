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Експерт: соціологічні опитування показують, що для деяких партій зараз – останній шанс

Експерт: соціологічні опитування показують, що для деяких партій зараз – останній шанс
За словами політолога Олесі Яхно-Белковської, деякі політичні партії постійно намагаються дестабілізувати ситуацію в державі, прагнучи проведення дострокових виборів. Сьогодні стала відомою одна з причин, чому ці політичні сили так прагнуть нового голосування, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядачки в соціальній мережі.

Так, Яхно-Белковська зауважує, що свіже соціологічне опитування від Центру Разумкова продемонструвало настрої в українському електоральному полі. Наприклад, якби вибори відбувались завтра, голоси виборців розділились би таким чином: Петро Порошенко – чотирнадцять відсотків, Юлія Тимошенко – вісім відсотків. Анатолій Гриценко, Юрій Бойко, Святослав Вакарчук набрали б близько семи відсотків, а Олег Ляшко та Вадим Рабинович – близько шести відсотків. Володимир Гройсман та Андрій Садовий мають по чотири відсотки народної підтримки, Олег Тягнибок – три відсотки, Віталій Кличко – два відсотки, Арсеній Яценюк та Петро Симоненко - півтора відсотки.

Це опитування яскраво показує, чому деякі партії так поспішають організувати дострокові вибори – до кінця року і в наступному році, коли запроваджені реформи дадуть якийсь результат, який відобразиться на рівні життя населення, рейтинги опозиції впадуть ще нижче.
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