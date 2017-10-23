Саакашвілі втратив ще одного соратника – ЗМІ

За повідомленнями вітчизняних ЗМІ,колишній очільник Одеської облдержадміністрації Михеїл Саакашвілі втрачає соратників із неймовірною швидкістю. При чому причини таких втрат можуть бути дуже різними, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на «Лігу.нет».
Зокрема, відповідаючи на журналістський запит, Служба безпеки України повідомила, що близькому соратнику Саакашвілі, громадянину Грузії Кобі Накопія було заборонено в’їзд на територію нашої держави строком на три роки. У правоохоронному органі аргументували таке рішення потребою забезпечення безпеки держави та охорони громадського порядку. Яку саме загрозу безпеці і порядку становить Накопія в СБУ не уточнювали.
Нагадаємо, що Накопія був затриманий в аеропорту Бориспіль по прибуттю з Грузії п’ятнадцятого жовтня 2017 року. Державна прикордонна служба повідомила, що затримання вимагав інший правоохоронний орган. Пізніше з’ясувалось, що таке рішення прийняли в СБУ. Накопія є не тільки політичним соратником Саакашвілі, його також називають «гаманцем» колишнього губернатора Одещини. Двома роками раніше Накопія претендував на посаду очільника державного підприємства «Укртранснафта», але не пройшов конкурсний відбір.