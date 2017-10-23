Саакашвілі втратив ще одного соратника – ЗМІ

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За повідомленнями вітчизняних ЗМІ,колишній очільник Одеської облдержадміністрації Михеїл Саакашвілі втрачає соратників із неймовірною швидкістю. При чому причини таких втрат можуть бути дуже різними, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на «Лігу.нет».Зокрема, відповідаючи на журналістський запит, Служба безпеки України повідомила, що близькому соратнику Саакашвілі, громадянину Грузії Кобі Накопія було заборонено в’їзд на територію нашої держави строком на три роки. У правоохоронному органі аргументували таке рішення потребою забезпечення безпеки держави та охорони громадського порядку. Яку саме загрозу безпеці і порядку становить Накопія в СБУ не уточнювали.Нагадаємо, що Накопія був затриманий в аеропорту Бориспіль по прибуттю з Грузії п’ятнадцятого жовтня 2017 року. Державна прикордонна служба повідомила, що затримання вимагав інший правоохоронний орган. Пізніше з’ясувалось, що таке рішення прийняли в СБУ. Накопія є не тільки політичним соратником Саакашвілі, його також називають «гаманцем» колишнього губернатора Одещини. Двома роками раніше Накопія претендував на посаду очільника державного підприємства «Укртранснафта», але не пройшов конкурсний відбір.