валюта
СпецтемаУченые назвали точную дату конца света: уже совсем скоро

Як щури з корабля: Саакашвілі стрімко втрачає соратників – політолог

Як щури з корабля: Саакашвілі стрімко втрачає соратників – політолог
За словами українського політолога Тараса Чорновола, він довго силкувався зрозуміти на що скидається циганський табір, влаштований прибічниками Михеїла Саакашвілі на Грушевського в Києві, - про це інформує видання replyua.net.

Так, Чорновіл зауважує, що найбільше це збіговисько скидається на поганий і незатишний кемпінг. Саме тому у наметах, розставлений під парламентом, практично порожньо, а навколо лише вештаються якісь невідомі підозрілі люди. Власне, навіть не надто позитивні персонажі злиняли звідти подалі. Першою мужньо «відступила» «Свобода». Другою з корабля втекла «Батьківщина» - члени партії тихо згорнули партійні стяги і забрали Валентина Наливайченка, не спромігшись нічого пояснити. Далі ретирувалась «Самопоміч», лишивши тих, кого не шкода – російських громадян Зіміна та Грішина (відомих також як Соболєв та Семенченко). Справжній полковник Анатолій Гриценко чекав особистого запрошення, а потім зрадів, що не дочекався його. Лєщенко-Найєм-Заліщук теж тримають дистанцію.

Але з’явились і ті, хто замінив соратників-«зрадиників». Наприклад, виплив Катеринчук з «Європейською партією» та Фірсов з «Альтернативою» - ви, можливо, ніколи про них не чули, але вони існують. Крім того, маячить там і Балашов – той самий, який закликає підприємців не платити податки і після афер якого було кілька суїцидів. Гарних соратників надибав Саакашвілі, - зауважує блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Ученые назвали точную дату конца света: уже совсем скоро

Срочно: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали
Важное за сутки
22 окт 2017
5230

Киевский пластический хирург отказался оперировать жительницу Донецка

Дмитрий Козлов, пластический хирург из Киева, отказался делать операцию 50-летней бизнес-вумен из Донецка, заявив о том, что для него «деньги пахнут». Как передает replyua.net со ссылкой на издание

22 окт 2017
4280

«Зуб за зуб»: Геращенко поставила ультиматум «Самопомощи» и лично Соболеву

Ирина Геращенко, являющаяся первым заместителем спикера Верховной Рады Украины, поставила ультиматум политической силе «Самопомощь» и лично депутату от этой же фракции Егору Соболеву. Более детально

Последние новости

Блогер: росіянам не дає спокою попіл Дрездена

Блогер: чи будуть коментарі від «Самопомочі», чи вони вважають, що бити людей – нормально?

Блогер: Соболєв на «МіхоМайдані» побив людину – от і вся демократія (відео)

Політик: те, що провокатори назвали «всенародним віче», виявилось черговим фейком

Блогер: на фоні цього російські контрсанкції виглядають як жарти блазня

Блогер: власть должна заканчивать свою «игру» с маргиналами, иначе может быть поздно

У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки

Арестович: в случае с 20-летним ребенком Зайцевой наше общество «сломалось» на евангельском вопросе

Политолог рассказал, кто же такие охранники Сакварелидзе, готовящие теракты под Радой

Україна може опинитись у епіцентрі міжнародного скандалу

Блогер: Обама повертається до влади?

Порошенко анонсировал ротацию войск в зоне АТО

Хто б казав: Путін звинуватив Симона Петлюру в антисемітизмі та фашизмі – блогер

Блогер: граючись у піддавки з «МіхоМайданом», влада випробовує терпіння громадян, у яких нерви після трьох років війни не надто міцні

Бірюков: поки боягузи в Києві надувають щоки, справжні чоловіки – від солдата до Президента – на Сході

Клоунов выпускают, когда случается накладка: бывший российский вице-премьер ярко прокомментировал выдвижение Собчак

Явлинский назвал прекращение войны в Украине самым главным вопросом

Ветерана АТО убили в Броварах

В ЦРУ США прокомментировали возможную «внезапную смерть» Ким Чен Ына

Вся в серебре: в Минске Собчак стала ведущей закрытой вечеринки

 Новости за день