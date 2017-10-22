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Блогер: чи будуть коментарі від «Самопомочі», чи вони вважають, що бити людей – нормально?

Блогер: чи будуть коментарі від «Самопомочі», чи вони вважають, що бити людей – нормально?
Блогер Богдан Карпенко аналізує скандальний інцидент, який стався під стінами парламенту ввечері двадцять другого жовтня, та розмірковує з приводу його можливих наслідків - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.

Так, блогер повідомляє, що очільник парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції, народний обранець Єгор Соболєв на відео, що розлетілось всіма соціальними мережами, здійснив напад на учасника протесту. Того самого протесту, який Соболєв організував разом зі своїми прибічниками і в якому теж бере активну участь. Запис показує, що з боку Соболєва ні про яку самооборону не йдеться – жертву тримають чимала кількість мітингувальників, а нардеп завдає йому ударів.

Соболєв побив чоловіка, бо вважає його провокатором. Цей народний обранець вважає, що він має право бити будь-кого, хто здасться йому підозрілим, тобто Соболєв присвоїв собі повноваження і слідчого, і прокурора, і судді. А якщо комусь сам Соболєв здасться провокатором – його теж можна буде бити? А чи понесе Соболєв відповідальність за цей напад? А чи буде якась реакція від партії «Самопоміч», чи вони вважають таку поведінку свого однопартійця нормальною та припустимою? – цікавиться блогер.
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