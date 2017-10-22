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Блогер: Соболєв на «МіхоМайдані» побив людину – от і вся демократія (відео)

Блогер: Соболєв на «МіхоМайдані» побив людину – от і вся демократія (відео)
За словами блогера Mason Lemberg, під стінами українського парламенту щойно сталась дуже показова подія, яка остаточно розставляє всі крапки над «і», - про це виданню replyua.net стало відомо з допису оглядача в соціальній мережі.

Так, щойно під парламентом Єгор Соболєв побив невідомого чоловіка, який намагався приєднатись до їх протесту. Чоловік приніс до Маріїнського парку власний намет і отримав по голові від недоторканого народного депутата. Ну що ж, цьому можна радіти – нехай якомога більше людей відчують на собі «демократію» від прибічників Саакашвілі.

Блогер наголошує, що мотивація побиття людини б’є всі рекорди абсурдності – Соболєву здалося, що чоловік – провокатор. Навіть якщо людина – провокатор, це хіба позбавляє її права на мирний протест? Якщо людина – провокатор, хіба це дає право її бити? Все це показує всю «демократію» від лідерів протесту. Це показує, чи є в них бажання скасовувати депутатську недоторканість - бо хто вони без неї? Це показує модель «антикорупційного суду» з ручним управлінням, який вони намагаються організувати. А чому тоді Нацгвардії і Нацполіції не можна бити людей, які є відвертими провокаторами, якщо Соболєв може бити людей бо йому «здалося»? Будемо сподіватись, що відео потрапить на очі шановним послам, які прикривають цих політиків, щоб вони побачили як ті насправді хочуть демократії та чесних судів, - наголошує блогер.

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