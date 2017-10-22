Політик: те, що провокатори назвали «всенародним віче», виявилось черговим фейком

За словами українського політика Зоряна Шкіряка, спроби протестувальників імітувати під Верховною Радою Майдан провалились остаточно, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис, оприлюднений оглядачем у соціальній мережі.
Так, Шкіряк наголошує, що те, що Михаїл Саакашвілі та його прибічники народні депутати Семен Семенченко, Єгор Соболєв, Сергій Лещенко, Мустафа Найєм та інші «політичні аферисти» пафосно іменували «всенародним віче», виявилось ганьбою та черговою мильною бульбашкою. Заходи, які відбувались сьогодні під українським парламентом, оглядач називає «збіговиськом проплачених і завезених з інших регіонів професійних мітингувальників». Шкіряк допускає, що на мітингу були і справжні прибічники Саакашвілі, але їх було не більше кількох десятків. Відповідно, у результаті можна було спостерігати натовп у сім-вісім сотень людей, три чверті з яких явно не кияни.
Виступи, декларації, ультиматуми, спроби залякування та інша активність мітингувальників виглядала як пафосна і цинічна маячня. Шкіряк наголошує, що протест, в якому немає ідеї, приречений з самого початку. Саме тому «МіхоМайдан» показує повну деградацію та дискредитує протестний рух як такий.