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Блогер: граючись у піддавки з «МіхоМайданом», влада випробовує терпіння громадян, у яких нерви після трьох років війни не надто міцні

Блогер: граючись у піддавки з «МіхоМайданом», влада випробовує терпіння громадян, у яких нерви після трьох років війни не надто міцні
За словами блогера, який дописує у соціальних мережах як Mason Lemberg, він розуміє, яку стратегію обрала влада щодо маргіналів, які зібрались навколо Верховної Ради. Але у цієї стратегії є і зворотний бік, - про це інформує видання replyua.net.

Зокрема, блогер наголошує, що розуміє стратегію, обрану владою – це «гра в піддавки». На фоні пасивної поведінки влади так звана «опозиція» наочно показує свою огидну сутність і остаточно маргіналізується. Звісно, ці маргінали без паспорта, без батьківщини, із фейковим прізвищем у паспорті та без краплі народної підтримки. Але вони дозволяють собі чимало речей: висувати ультиматуми, бити поліцейських, які служили в АТО, завозити озброєних тітушок, нападати на народних депутатів, перекривати дороги, «бикувати» під школами, захаращувати парк тощо.

Влада не повинна у своєму пасивному очікуванні забувати, що кожна нова подія може стати точкою неповернення. У той момент люди, яким набридло дивитись на безпомічність правоохоронців і які за кілька останніх років звикли брати все в свої руки, прийдуть до Маріїнки і зроблять мокре місце і з тих, хто проривав кордон, і з тих, хто «бикував» під школами. Граючись «у піддавки» з маргіналами не варто випробовувати терпіння громадян, у яких за три роки війни зовсім зіпсувались нерви. Бо коли «рвоне», то ніякі правоохоронці не зможуть захистити цих «протестувальників», - прогнозує блогер.
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