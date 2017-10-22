валюта
СпецтемаБлогер: у Росії намагались приховати цю неприємну для себе новину, але правда вилізла назовні

Бірюков: поки боягузи в Києві надувають щоки, справжні чоловіки – від солдата до Президента – на Сході

Бірюков: поки боягузи в Києві надувають щоки, справжні чоловіки – від солдата до Президента – на Сході
Відомий волонтер Юрій Бірюков у персональному блозі в соціальній мережі прокоментував свіжі новини з лінії розмежування, - про це інформує видання replyua.net.

Так, сьогодні, двадцять другого жовтня 2017 року, президент Петро Порошенко відвідав бійців, які несуть службу на лінії розмежування, а саме – в Авдіївці. Глава держави подякував воїнам славетних Сімдесят другої, Чотирнадцятої, Дев’яносто другої та П’ятдесят третьої бригад за виконання поставлених завдань. Крім того, Порошенко пообіцяв, що вже доволі скоро військовослужбовці повернуться до Волині, Білої Церкви, Чугуєва та Сєверодонецька, на місця своєї постійної дислокації. Їх мають замінити нові бійці, які так само боронитимуть Авдіївку та інші населені пункти від окупантів.

Коментуючи світлини, зроблені під час зустрічі Порошенка з військовослужбовцями, Бірюков зауважив, що ніхто навіть не думав напередодні візиту глави держави вилучати у бійців патрони, опечатувати гранати та забирати іншу зброю. Справа в тому, що поки боягузи в Києві надувають щоки, бігають у камуфляжі та пред’являють ультиматуми, справжні чоловіки - від рядових солдатів до президента – перебувають на Сході. І всі вони довіряють одне одному, - наголошує Бірюков.
Бірюков: поки боягузи в Києві надувають щоки, справжні чоловіки – від солдата до Президента – на Сході
Бірюков: поки боягузи в Києві надувають щоки, справжні чоловіки – від солдата до Президента – на Сході
Бірюков: поки боягузи в Києві надувають щоки, справжні чоловіки – від солдата до Президента – на Сході
Бірюков: поки боягузи в Києві надувають щоки, справжні чоловіки – від солдата до Президента – на Сході
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: у Росії намагались приховати цю неприємну для себе новину, але правда вилізла назовні

Срочно: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали
Важное за сутки
21 окт 2017
13404

Блогер: у Росії намагались приховати цю неприємну для себе новину, але правда вилізла назовні

За словами військового оглядача Олександра Коваленка, розробки російських вчених ніколи не відрізнялись особливою надійністю – то в них танки не їдуть, то ракети падають. Не оминула ця сумна доля і

21 окт 2017
9075

Геращенко дала жорстку відповідь на вимоги представників «МіхоМайдану»: а ось мій ультиматум

Народний депутат Ірина Геращенко на персональній сторінці в Фейсбук дала жорстку відповідь на «ультиматум», оголошений організаторами протестів під стінами парламенту, - про це інформує видання

Последние новости

Блогер: граючись у піддавки з «МіхоМайданом», влада випробовує терпіння громадян, у яких нерви після трьох років війни не надто міцні

Бірюков: поки боягузи в Києві надувають щоки, справжні чоловіки – від солдата до Президента – на Сході

Клоунов выпускают, когда случается накладка: бывший российский вице-премьер ярко прокомментировал выдвижение Собчак

Явлинский назвал прекращение войны в Украине самым главным вопросом

Ветерана АТО убили в Броварах

В ЦРУ США прокомментировали возможную «внезапную смерть» Ким Чен Ына

Вся в серебре: в Минске Собчак стала ведущей закрытой вечеринки

Кого из АТОвцев будут лишать статуса участника боевых действий?

Свитолина назвала Украину очень заполитизированной страной

Бабиш пояснил, как будет формировать правительство Чехии

Между противниками Трюдо и антифашистами произошли столкновения в Канаде

На митинг с Саакашвили к Раде начали сходиться люди

В Кабмине пояснили, кого лишат статуса участника боевых действий

Подробности Пенсионной реформы: какие изменения ожидают украинцев

Результаты выборов в Чехии: победа досталась популистам и друзьям Путина

Киевский пластический хирург отказался оперировать жительницу Донецка

Трамп: Facebook поддерживал «жуликоватую» Клинтон

«Зуб за зуб»: Геращенко поставила ультиматум «Самопомощи» и лично Соболеву

Россия снова перекрывает доступ судам в Керченском проливе

В Украину идет новая эпидемия ОРВИ

 Новости за день