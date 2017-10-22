Бірюков: поки боягузи в Києві надувають щоки, справжні чоловіки – від солдата до Президента – на Сході

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Відомий волонтер Юрій Бірюков у персональному блозі в соціальній мережі прокоментував свіжі новини з лінії розмежування, - про це інформує видання replyua.net.Так, сьогодні, двадцять другого жовтня 2017 року, президент Петро Порошенко відвідав бійців, які несуть службу на лінії розмежування, а саме – в Авдіївці. Глава держави подякував воїнам славетних Сімдесят другої, Чотирнадцятої, Дев’яносто другої та П’ятдесят третьої бригад за виконання поставлених завдань. Крім того, Порошенко пообіцяв, що вже доволі скоро військовослужбовці повернуться до Волині, Білої Церкви, Чугуєва та Сєверодонецька, на місця своєї постійної дислокації. Їх мають замінити нові бійці, які так само боронитимуть Авдіївку та інші населені пункти від окупантів.Коментуючи світлини, зроблені під час зустрічі Порошенка з військовослужбовцями, Бірюков зауважив, що ніхто навіть не думав напередодні візиту глави держави вилучати у бійців патрони, опечатувати гранати та забирати іншу зброю. Справа в тому, що поки боягузи в Києві надувають щоки, бігають у камуфляжі та пред’являють ультиматуми, справжні чоловіки - від рядових солдатів до президента – перебувають на Сході. І всі вони довіряють одне одному, - наголошує Бірюков.