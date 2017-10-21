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Казанський: Бородай відверто розповів кого і як спонсорував Ахметов в так званих «ЛДНР»

Казанський: Бородай відверто розповів кого і як спонсорував Ахметов в так званих «ЛДНР»
Журналіст Денис Казанський у власному блозі розповідає про чергові спостереження за «політичним життям» на окупованій частині Донбасу, - про це інформує видання replyua.net.

Так, Казанський зауважує: що більше часу минає з початку окупації Донбасу, то більш відвертими стають так звані «лідери ЛДНР». Один із засновників фейкових «республік» та штатний співробітник російського ФСБ Олександр Бородай у ході інтерв’ю поділився з журналістами подробицями фінансування бойовиків загону «Восток», керівником якого є Олександр Ходаковський. Зокрема, Бородай заявив, що «Ходаковський сидів на фінансуванні Ахметова». Більше того, Ходаковський буцімто намагався вручити Бородаю чемодан з 0,5 мільйона доларів від українського олігарха. Останній наголошує, що грошей не взяв і Ходаковський втратив їх на власний загін.

Бородай наголошує, що Ахметову була потрібна «ДНР» для того, щоб вести власну гру, балансуючи між Києвом та Москвою та протистояти Коломойському. Як наголошує сам Казанський, про роль колишніх членів Партії Регіонів загалом та Рената Ахметова зокрема у створенні «ДНР» говорили вже немало, але кожне таке свідчення з вуст Бородая – дуже важливий доказ.
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