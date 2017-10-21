Блогер: я не чекав такого від учасників «МіхоМайдану»

За словами блогера Олексія Давиденка, він сподівався, що у мітингувальників, які провели цей тиждень під стінами українського парламенту, вистачить розуму припинити провокації та закінчити спектакль. Але реальність виявилась іншою, - про це інформує replyua.net з посиланням на допис, розміщений Давиденком у соціальній мережі.
Так, блогер зауважує, що всі чекали на те, що організатори протесту врешті-решт зрозуміють: їх фокус провалився, зберуть речі і підуть до своїх домівок. Але нічного подібного: 150 осіб зі сорокамільйонної країни вирішили, що вони можуть оголосити главі держави ультиматум і дати на його виконання п’ять днів. Спектакль під стінами Ради перетворився на цирк, а тепер стрімко деградує до фарсу.
Але якщо протестувальники вправі оголошувати ультиматуми, то чому ми не можемо? Ось, наприклад, перелік вимог, які пред’являє Давиденко до самих мітингувальників. По-перше, зібрати свої речі, подякувати киянам за гостинність та звільнити центр міста від своєї присутності. По-друге, сказати «спасибі» співробітникам правоохоронних органів та вибачитись за хамство. Прибрати за собою намети, коробки, піддони і весь мотлох, який залишився після «протесту» не тільки біля парламенту, але і на проїжджій частині, і по всьому парку. Дорогою додому завезти Саакашвілі до аеропорту і побажати приємного польоту до Тбілісі. І, останнє, знайти собі роботу і працювати на користь Україні. У мітингувальників є п’ять днів на виконання, - підсумовує блогер.