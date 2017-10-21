Геращенко дала жорстку відповідь на вимоги представників «МіхоМайдану»: а ось мій ультиматум

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Народний депутат Ірина Геращенко на персональній сторінці в Фейсбук дала жорстку відповідь на «ультиматум», оголошений організаторами протестів під стінами парламенту, - про це інформує видання replyua.net.Так, Геращенко зауважує, що у неї теж є свій ультиматум до протестувальників – наприклад, до одного із найголовніших організаторів мітингу Єгора Соболєва. По-перше, політикиня вимагає, щоб її колега протягом п’яти робочих днів відшкодував вартість мікрофонів, які він поламав та понівечив у сесійній залі. По-друге, йому варто зняти державний прапор і перестати користуватись ним як плащем гладіатора та банним рушником. Крім того, потрібно прибрати Маріїнський парк і припинити перешкоджати киянам насолоджуватись осінню у найкрасивішому парку міста.Не зайвим було б забрати мотлох з проїжджої частини, адже місто потерпає від постійних заторів. Остання вимога – публічно визнати, що «редути» на Донбасі завдали збитків українському бюджету у розмірі 1% ВВП та затягли процес звільнення бранців. Щодо решти учасників, то вони поводяться як завжди: спершу влаштовують провокації, а потім роблять вигляд, що вони до них не причетні. Загалом, той самий цирк, що ми бачили на півтора місяці тому кордоні, - зауважує Геращенко.