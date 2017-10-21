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Сазонов: чи хочете ви отримати власне Придністров’я на десятиріччя вперед?

Сазонов: чи хочете ви отримати власне Придністров’я на десятиріччя вперед?
Популярний політичний експерт Кирило Сазонов на персональній сторінці в Фейсбук розмірковує з приводу долі окупованої частини Донбасу, - про це повідомляє інформаційний портал replyua.net з посиланням на допис аналітика.

Так, за словами Сазонова, все вказує на те, що у Кремлі сформували чіткий план дій: ввіпхнути окуповану частину Донбасу під контроль України вже у наступному році. Заради цього путінська команда навіть готова відмовитись від кількох вимог (але, звісно, не від всіх). Українські політики також часто говорять про те, що регіон скоро «повернеться» (при цьому сором’язливо ховають очі при згадці про окупований Кримський півострів). Здається, і результат передбачуваний, ї навіть строки відомі, але щось насторожує.

Сазонов вказує, що його не полишає відчуття: у результаті такої «операції» повернений Донбас стане власним, українським варіантом Придністров’я – при чому на роки і десятки років. Звісно, буде встановлено спрощені варіанти в’їзду та виїзду, місцеві мешканці заховають «паспорти ЛДНР», фейкові «республіки» перестануть існувати, а важке озброєння перестане використовуватись. Але суть регіону залишиться тією ж самою. Аби ці передчуття не справдились, - зауважує блогер.
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