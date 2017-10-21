Віце-прем’єр розповіла що найстрашніше у «МіхоМайдані»

Віце-прем’єр Іванна Климпуш-Цинцадзе на персональній сторінці в соціальній мережі розповіла що саме є найстрашнішим у всіх спробах «імітувати Майдан», - про це інформує видання replyua.net.
Так, політикиня нагадує, що у тих, хто бачив Майдан на власні очі, спроба зробити його імітацію викликає навіть не нерозуміння, а огиду. Климпуш-Цинцадзе нагадує, що Майдан був результатом прагнення людей захистити власну гідність, а не визначався ситуативними інтересами якихось політиків. Більше того – політиків там довго не сприймали, хоч як вони намагались «осідлати протест».
З початку тижня ми спостерігаємо грубу і цинічну імітацію. Організатори вирвали з порядку денного роботи парламенту кілька питань і назвали їх «великою політичною реформою». Все це супроводжувалось криками «Київ, вставай», провокаціями бійок з правоохоронцями та знущанням над окремими народними депутатами. Мета цього всього одна – розгойдування країни у спробі отримати короткочасні політичні дивіденди. Але найгірше те, що такого роду «заходи» знецінюють саму ідею народного протесту і ті цінності, за які стояв Майдан у 2013-2014 роках. Звісно, мітинги, протести і демонстрації – невід’ємна частина демократії, без них функціонування здорової політичної системи неможливе. Але не варто вдавати, що це Майдан, - зауважує політикиня.