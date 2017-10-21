Журналист рассказала, почему акции протеста под Верховной Радой завершились провалом

Журналист Татьяна Данленко в своей статье «Синтетический Майдан» для издания ZN.UA написала, что причиной провала акции протеста «За большую политическую реформу» стали неясные лозунги и отсутствие понимания между организаторами, передает replyua.net. «Можно ли это сравнить с Майданом и революцией? Вряд ли. Лозунги не до конца понимают не только люди улицы, но и большая часть организаторов, а новых пока не придумал никто»,— отметила она.
По мнению журналиста, реализация озвученных на протестах под Радой требований не является гарантией того, что обозначенные цели будут достигнуты.
«Ограничение неприкосновенности – это не залог от политической коррупции, так не защищены иммунитетом, например, члены правительства, главы госадминистраций, военные и полицейские начальники, различных уровней, олигархи. И что? Овеянное мечтой введение открытых избирательных списков вряд ли поставит могильный крест на покупке голосов, «джинсе» или черном пиаре. А появление Антикоррупционного суда, даже если ввести новые условия отбора, не будет означать, что он мгновенно превратится вершиной совести и профессионализма судьей», - отметила Даниленко.