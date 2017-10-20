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Бірюков: скоро прибічникам Саакашвілі стане дуже важко

Бірюков: скоро прибічникам Саакашвілі стане дуже важко
За словами відомого волонтера і блогера Юрія Бірюкова, у цьому світі все змінюється доволі швидко. Не є виключенням і політична реальність у нашій державі, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис, який оглядач розмістив у соціальній мережі.

Так, Бірюков завертає увагу, на коли Саакашаілі лише починав робити свою політичну кар’єру в Україні, ставлення до нього було захопленим – його сприймали як творця грузинських реформ і чекали, що він ці реформи повторить в нашій державі. Тим не менш, реальність виявилась дещо іншою, але когорта прибічників політика все ще лишалась численною.

Але варто розуміти, що рано чи пізно Саакашвілі все-таки депортують. Треба дивитись правді у вічі – до України цей політичний клоун ніколи не мав жодного стосунку. А тоді буде дуже цікаво поспостерігати з стадом його «прихожан». Ті, хто був цинічним і прагматичним, відмежувались від Саакашвілі вже давно. На даний момент Саакашвілі втратив тих, хто був лишень «випадковим попутником». Лишилась тільки зграйка ідейних – от їм буде насправді дуже важко пережити розставання зі своїм кумиром. Головне, щоб раптом у «прихожан» не виникло абстинентного синдрому, - іронізує блогер.
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