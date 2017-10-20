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Нусс розповів чого варто далі чекати від «МіхоМайдану»

Нусс розповів чого варто далі чекати від «МіхоМайдану»
Відомий політичний оглядач Павло Нусс на власній сторінці в соціальній мережі пояснив чого далі чекати від «протесту», який і досі триває під стінами українського парламенту, - про це інформує новинний портал replyua.net.

Так, Нусс нагадує, що з самого початку протесту було зрозуміло, що широкі верстви населення не стануть його підтримувати – переважна більшість громадян України доволі тверезо оцінюють ті ризики, які тягнуть за собою внутрішньополітичні потрясіння. Протест триває вже третій день, і весь цей час українцям у жорсткій формі нав’язують «необхідність участі» у цьому ганебному спектаклі. Організатори заходу використовували різні інструменти, намагались радикалізувати свій протест, вдаючись до неприкритих провокацій співробітників правоохоронних органів. Але останні достойно втримали свої позиції, а знайти відгук у серцях і мізках українців мітингувальники так і не змогли.

Тим не менш, прибічники Саакашвілі залишаються під Радою, незважаючи на всю абсурдність їх протесту (наприклад, «вимоги протесту» були внесені до порядку денного Ради задовго до того як організатори заходу надумали «бунтувати»). Саакашвілі не хоче визнати очевидне і змиритись з поразкою – саме тому він вирішив скликати «віче» у неділю. Нусс зауважує, що на цьому спроби дестабілізації ситуації далеко не закінчились – він допускає спроби захоплення адміністративних будівель, провокації, імітацію нападів на наметове містечко мітингувальників, вибухи боєприпасів та «замахи» на когось із прибічників Саакашвілі. Наше завдання – зберігати голову холодною, а порох – сухим, - наголошує оглядач.
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