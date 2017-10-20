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Казанський показав як волають про «медичний геноцид» ті, хто дійсно його влаштовував кілька років тому

Казанський показав як волають про «медичний геноцид» ті, хто дійсно його влаштовував кілька років тому
За словами журналіста Дениса Казанського, зараз соціальні мережі наповнились критикою нещодавно проголосованої медичної реформи, яку називають «медичним геноцидом». Але чи всі критики цієї ініціативи так сильно піклуються про людей? – про це видання replyua.net інформує з посиланням на допис, оприлюднений оглядачем у Фейсбук.

Так, Казанський ділиться дописом від чергового медичного експерта та критика реформи – Тетяни Бахтеєвої від «Опозиційного блоку». Здається, що людина переймається комфортом і здоров’ям народу, але чи так це насправді? Наприклад, у 2009 році Єнакієвська міська рада проголосувала за закриття міської лікарні та за скорочення кількості лікарняних ліжок. Тоді мером міста був кум Віктора Януковича Сергій Рухадзе, а вся міська рада повністю складалась із депутатів від «Партії Регіонів». Місцеві мешканці протестували, писали листа тодішньому прем’єру Юлії Тимошенко, але все було марним – заклад закрили.

Далі Партія регіонів прийшла до влади вже у всій Україні і почала запроваджувати власну «медреформу», яка полягала у простому скороченні мережі лікарняних закладів. Донбас будо обрано пілотним регіоном, саме тому він перший потрапив під каток скорочення – наприклад, вирішили закрити лікарні в Кіровському та Новому світі. Мешканці довго боролись за місцеві лікарні, та це не дало результату. Але Бахтєєва нічого не писала про геноцид – власне, як і інші колишні регіонали, які зараз перекочували до «Опозиційного блоку». Це зараз вони переживають за народ – а тоді їй було плювати і на людей, і на листи, і на лікарні, - зауважує Казанський.
Казанський показав як волають про «медичний геноцид» ті, хто дійсно його влаштовував кілька років тому
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