Казанський показав як волають про «медичний геноцид» ті, хто дійсно його влаштовував кілька років тому

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

За словами журналіста Дениса Казанського, зараз соціальні мережі наповнились критикою нещодавно проголосованої медичної реформи, яку називають «медичним геноцидом». Але чи всі критики цієї ініціативи так сильно піклуються про людей? – про це видання replyua.net інформує з посиланням на допис, оприлюднений оглядачем у Фейсбук.Так, Казанський ділиться дописом від чергового медичного експерта та критика реформи – Тетяни Бахтеєвої від «Опозиційного блоку». Здається, що людина переймається комфортом і здоров’ям народу, але чи так це насправді? Наприклад, у 2009 році Єнакієвська міська рада проголосувала за закриття міської лікарні та за скорочення кількості лікарняних ліжок. Тоді мером міста був кум Віктора Януковича Сергій Рухадзе, а вся міська рада повністю складалась із депутатів від «Партії Регіонів». Місцеві мешканці протестували, писали листа тодішньому прем’єру Юлії Тимошенко, але все було марним – заклад закрили.Далі Партія регіонів прийшла до влади вже у всій Україні і почала запроваджувати власну «медреформу», яка полягала у простому скороченні мережі лікарняних закладів. Донбас будо обрано пілотним регіоном, саме тому він перший потрапив під каток скорочення – наприклад, вирішили закрити лікарні в Кіровському та Новому світі. Мешканці довго боролись за місцеві лікарні, та це не дало результату. Але Бахтєєва нічого не писала про геноцид – власне, як і інші колишні регіонали, які зараз перекочували до «Опозиційного блоку». Це зараз вони переживають за народ – а тоді їй було плювати і на людей, і на листи, і на лікарні, - зауважує Казанський.