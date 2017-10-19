Ирина Луценко пояснила, почему Порошенко хочет отменить неприкосновенность депутатов Верховной Рады

Глава украинского государства Петр Порошенко предложил отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года, поскольку именно столько времен нужно для того, чтобы в Основной закон были внесены соответствующие изменения. Как передает replyua.net, об этом журналистам сообщила представитель президента в Верховной Раде, народный депутат Украины Ирина Луценко.
«В проекте закона предлагается установить, что указанные выше изменения полностью вступят в силу с 1 января 2020 года», – сказала Луценко во время презентации законопроекта президента №7203. Кроме того, парламентарий добавила, что отсрочка вступления в силу изменений в Конституцию – не создание прецедента, так как уже было в законотворческой практике, в частности, когда Украина становилась парламентско-президентской республикой в 2004 году. Депутат также добавила, что второе голосование состоится примерно через год, а именно осенью 2018 года.
«Эта вся процедура затянется до 2019 года. В связи с этим президент не намерен искать временных решений, а предложил закон, который изменит жизнь депутатов на десятки лет. Речь идет о государственной позиции, в связи с этим и предлагается данное предложение – начиная с 2020 года», – объяснила Луценко.