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Ирина Луценко пояснила, почему Порошенко хочет отменить неприкосновенность депутатов Верховной Рады

Ирина Луценко пояснила, почему Порошенко хочет отменить неприкосновенность депутатов Верховной Рады
Глава украинского государства Петр Порошенко предложил отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года, поскольку именно столько времен нужно для того, чтобы в Основной закон были внесены соответствующие изменения. Как передает replyua.net, об этом журналистам сообщила представитель президента в Верховной Раде, народный депутат Украины Ирина Луценко.

«В проекте закона предлагается установить, что указанные выше изменения полностью вступят в силу с 1 января 2020 года», – сказала Луценко во время презентации законопроекта президента №7203. Кроме того, парламентарий добавила, что отсрочка вступления в силу изменений в Конституцию – не создание прецедента, так как уже было в законотворческой практике, в частности, когда Украина становилась парламентско-президентской республикой в 2004 году. Депутат также добавила, что второе голосование состоится примерно через год, а именно осенью 2018 года.

«Эта вся процедура затянется до 2019 года. В связи с этим президент не намерен искать временных решений, а предложил закон, который изменит жизнь депутатов на десятки лет. Речь идет о государственной позиции, в связи с этим и предлагается данное предложение – начиная с 2020 года», – объяснила Луценко.
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