Відомий політик розповів що він думає про акцію протесту, влаштовану Саакашвілі

Політик та очільник Генеральної прокуратури Юрій Луценко поділився міркуваннями щодо вимог, які поставили учасники акції протесту, яка вже другу добу вирує під стінами Верховної ради, - про це інформує replyua.net, посилаючись на допис, розміщений Луценком у соціальній мережі.
Зокрема, Луценко зауважує, що і як громадянин, і як політик, і як очільник Генеральної прокуратури він цілком підтримує вимогу щодо скасування депутатського імунітету. Більше того, він був прихильником такого рішення навіть тоді, коли був політичним в’язнем. З іншого боку, законопроект Єгора Соболєва і його прибічників про створення антикорупційного суду, у Луценка підтримки не знаходить – Генпрокурор нагадує, що цей проект Венеціанська комісія забракувала як такий, який суперечить і основним принципам права, і Конституції України. Та і навіть з точки зору здорового глузду, обрання суддів, які мають притягувати до відповідальності урядовців та депутатів, покладати на орган, сформований урядовцями і депутатами – абсурд. Крім того, недоцільно обмежувати компетенцію суду лише провадженнями з НАБУ, адже як показує статистика, з 10000 корупційних проваджень, які існують у правоохоронній системі, НАБУ розслідує лише 30.
У тому, що стосується вимоги про відкриті списки, то Луценко зауважує, що на його пам’яті було чимало виборчих систем. Але ефективність нардепа залежить не від закону, за яким його обрали, а від поінформованості та добробуту виборців, - наголошує посадовець.