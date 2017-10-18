Нусс: Порошенко помилився – серед переговорників немає адекватних

На думку політичного аналітика Павла Нусса, українські ЗМІ некоректно висвітлюють ситуацію з буцімто відмовою президента Петра Порошенка зустрітись з представниками протестувальників, які розмістились під стінами Верховної Ради, - інформує replyua.net з посиланням на допис, оприлюднений експертом у соціальній мережі.
Так, раніше повідомлялось, що представники протестувальників (в особі народних депутатів Мустафи Найєма, Світлани Заліщук, Сергія Лещенка, Юрія Левченка та Юрія Дерев’янка) планували зустріч з президентом Петро Порошенком. Проте, така зустріч не відбулась. У ЗМІ відразу повідомили, що Порошенко, мовляв, злякався переговорів з «опозиційними політиками». Тим не менш, реальність є дещо іншою.
Нусс наголошує, що з самого початку передбачалось, що Порошенко зустрінеться з Найємом, який є більш-менш адекватним парламентарем. Тому переговори мали б пройти у конструктивному руслі і дати конкретний результат. Але надіям президента не судилось здійснитись – серед протестувальників немає адекватних, Порошенко помилився. Мустафа залучив до зустрічі абсолютно неадекватних осіб із мандатом, на фарс-розмову з якими не варто витрачати час, - наголошує Нусс.