Нусс: подивіться на чергову брехню від зажерливих псевдоопозиціонерів

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За словами політичного аналітика Павла Нусса, політики, які гордо іменують себе опозицією, насправді працюють на інтереси Кремля, обманюючи свій електорат і маніпулюючи їх думкою, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.Так, аналітик наголошує, що псевдоукраїнська опозиція навіть не намагається приховати свою брехню та маніпуляції. Наприклад, зараз опозиційні політики практично з кожного телевізійного екрану розповідають, що вони не можуть підтримати президентський проект скасування депутатської недоторканості. На першому етапі аргументом опозиціонерів слугувало те, що, буцімто, відразу після голосування їх почнуть притягувати до відповідальності. За їх словами, такий проект повністю зруйнує незалежність парламенту. Потім проект прочитали уважніше, і з’ясувалось, що він залишає правило про те, що депутати не відповідальні за свою політичну діяльність.Тобто, по суті Порошенко запропонував своїм проектом надати депутатам повну свободу висловлювань (за винятком образи чи наклепу) та голосування у парламенті. Натомість, їх будуть притягувати до відповідальності за порушення кримінально-правового характеру на тих же підставах, що і пересічних громадян. Відтепер опозиція змінила аргументація і переконує, що не стане голосувати за проект, який знімає недоторканість не у повному обсязі. Власне, що і варто було довести: вони не збирались голосувати за будь-який проект. Головне – розповісти наївному українцю, що проект від Порошенка – не такий, як треба, - зауважує Нусс.