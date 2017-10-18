Бывшая советница Януковича анонсировала громкое возвращение Партии регионов

По мнению бывшей советницы беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Анны Герман, в скором времени возможно «возрождение» Партии регионов в качестве оппозиционной силы. Как передает replyua.net, соответствующее заявление Герман озвучила в прямом эфире телевизионного канала NewsOne. Кроме того, Анна Герман добавила, что не прекращала членство в Партии регионов и выразила уверенность в том, что эта политическая сила еще покажет свои способности. Экс-советница Виктора Януковича добавила, что в Украине достаточно людей, которые надеются на возвращение к власти Партии регионов.
«Я не могу оставить своих единомышленников, я уверена, что эту партию ожидает возрождение, я верю, что люди ждут, когда придут настоящие оппозиционеры. Я не сдала свой билет, не вышла из этой партии, я не забыла глаза тех людей, которые нам верили», - сказала она. Также Анна Герман выразила уверенность в «реванше» регионалов в Украине.
Ранее Герман разозлила украинцев своим заявлением о том, что Верховная Рада совершила ошибку, приняв закон «Об образовании», так как он разозлил венгров.