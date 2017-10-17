Національна поліція порушила провадження за фактом насильства щодо правоохоронців

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Правоохоронці повідомили журналістам, що за фактом нанесення тілесних ушкоджень співробітнику Національної поліції було порушено кримінальне провадження, - про це інформує новинний портал replyua.net з посиланням на ВВС.Так, за словами речників Національної поліції, у ході сутичок під стінами парламенту поранень зазнали кілька осіб. Серед поранених є і працівник поліції. Попередньо нанесення йому тілесних ушкоджень було кваліфіковано як насильство чи погрозу насильства щодо працівника правоохоронного органу. Як наголошують у поліції, винуваті можуть бути засуджені до максимального покарання у вигляді чотирнадцятирічного ув’язнення.Крім того, тілесні ушкодження отримав і народний депутат Олег Барна. Коли політик виходив з приміщення парламенту, мітингувальники оточили його і побили. Його зміг вивести з натовпу своїх розлючених прибічників один із організаторів мітингу, колишній очільник Одеської ОДА Михеїл Саакашвілі. ЗМІ повідомляють, що станом на одинадцяту вечора під парламентом знову почались заворушення – протестувальники повалили загорожувальний паркан і намагались зірвати каски з правоохоронців. Отримавши відсіч, мітингувальники відступили.