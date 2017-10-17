Політолог: після цього ганебного інциденту будь-які сумніви у скасуванні депутатської недоторканості вважаю зайвими

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За словами політичного аналітика Тараса Березовця, сьогодні під стінами українського парламенту мав місце епізод, який поставив всі точки над «і» у питаннях депутатської недоторканості, - про це інформує видання replyua.net, посилаючись на допис експерта, оприлюднений ним у соціальній мережі.Так, Березовець зауважує, що після того, що сьогодні сталось з Валерієм Гелетеєм поблизу Верховної Ради, питання повисло буквально у повітрі: як Управління державної охорони може захистити хоч когось із перших облич держави, якщо воно неспроможне захистити навіть свого безпосереднього керівника? Ви можете уявити ситуацію, щоб хтось напав на директора Секретної служби Сполучених Штатів і після цього спокійно пішов далі власним ходом? Інакше, як ганебним такий інцидент не назвеш.Власне кажучи, після того, що сьогодні сталось під стінами Ради, питання про скасування депутатських імунітетів варто вважати таким, що не просто назріло, а навіть перезріло, - наголошує Березовець. Нагадаємо, сьогодні під час мітингу народний депутат Володимир Парасюк вступив у конфлікт з очільником УДО Валерієм Гелетеєм, у ході якого нападав на посадовця та за завичкою вимахував руками і ногами.